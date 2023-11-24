Bild: США и Германия хотят склонить Зеленского на переговоры с Россией

По сведениям из германских правительственных кругов, опубликованных в газете Bild, США и Германия стремятся склонить украинского лидера Владимира Зеленского к ведению переговоров с Россией. Об этом передает ТАСС.

Они предоставляют украинской стороне лишь те виды оружия, которые нужны для сохранения нынешнего фронта, но не позволяют ей вернуть утраченные территории.

Зеленский должен сам понять необходимость перемен и объяснить нации, что пора начинать переговоры. В альтернативу переговорам Вашингтон и Берлин изучают возможность «заморозки» конфликта без заключения соглашения между сторонами.