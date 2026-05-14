Сербия впервые в своей истории проводит совместные военные учения с НАТО – об этом сообщило Министерство обороны страны. Событие знаменует новый этап в военном сотрудничестве республики с альянсом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В маневрах задействованы около тысячи военнослужащих из Италии, Румынии и Турции. За ходом учений следят наблюдатели из ряда стран НАТО, включая США, Великобританию, Францию и Германию. Двухнедельные полевые тренировки охватывают широкий спектр задач. Участники будут отрабатывать тактику ведения городских боев, оттачивать навыки обеспечения безопасности военных баз и работы на контрольно-пропускных пунктах. Кроме того, в программу вошли упражнения по контролю массовых скоплений людей.