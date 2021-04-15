Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения

Более 60 бывших глав государств и 100 лауреатов Нобелевской премии призвали отказаться от правил об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В совместном письме говорится, что это поможет ускорить процесс изготовления препаратов, в том числе быстрее провести прививочную кампанию в более бедных странах.

У вакцины AstraZeneca новые проблемы. В Италии четыре человека умерли из-за образования тромбов после применения препарата. Дания окончательно исключила эту вакцину из календаря прививок. В стране уже почти 30 человек требуют компенсации после осложнений. Напомним, ранее многие страны отказались от использования препарата компании Johnson and Johnson.