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Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения

15 апреля 2021 17:25
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Более 60 бывших глав государств и 100 лауреатов Нобелевской премии призвали отказаться от правил об интеллектуальной собственности в вопросе производства вакцин от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения-1

В совместном письме говорится, что это поможет ускорить процесс изготовления препаратов, в том числе быстрее провести прививочную кампанию в более бедных странах.

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения-4

У вакцины AstraZeneca новые проблемы. В Италии четыре человека умерли из-за образования тромбов после применения препарата. Дания окончательно исключила эту вакцину из календаря прививок. В стране уже почти 30 человек требуют компенсации после осложнений. Напомним, ранее многие страны отказались от использования препарата компании Johnson and Johnson.

Дания окончательно отказалась от AstraZeneca. В Италии четыре человека умерли после её применения-7

Аналитики считают, что если у европейских и американских вакцин и дальше будут обнаруживаться проблемы, то прививочная кампания в ЕС может затянуться на неопределенно долгий срок.

# Коронавирус # Фотофакт

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