В ГПК рассказали, сколько украинцев перебралось в Беларусь с начала конфликта

С 24 февраля 2022 года в Беларусь прибыли 341 374 гражданина Украины. Об это информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

Также в ведомстве уточняют, что в в 2025 году – 15 087 человек. Большая часть из них пересекла границу транзитом через Польшу, Литву и Латвию.