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В ГПК рассказали, сколько украинцев перебралось в Беларусь с начала конфликта

14 марта 2025 10:21
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С 24 февраля 2022 года в Беларусь прибыли 341 374 гражданина Украины. Об это информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в Telegram-канале.

В ГПК рассказали, сколько украинцев перебралось в Беларусь с начала конфликта-1

Фото: Telegram-канал Государственного пограничного комитета Республики Беларусь

Также в ведомстве уточняют, что в в 2025 году – 15 087 человек. Большая часть из них пересекла границу транзитом через Польшу, Литву и Латвию.

# Государственная граница Беларуси # Граница

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