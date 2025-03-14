Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной территориториальные вопросы

По словам советника американского лидера Майка Уолтца, на переговорах по разрешению конфликта были рассмотрены территориальные вопросы, роль европейских сил в Украине, освоение недр и судьба русскоговорящих регионов, в том числе Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.