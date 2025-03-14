Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной территориториальные вопросы

По словам советника американского лидера Майка Уолтца, на переговорах по разрешению конфликта были рассмотрены территориальные вопросы, роль европейских сил в Украине, освоение недр и судьба русскоговорящих регионов, в том числе Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.
СВР России рассматривает возможное размещение «миротворцев» в Украине как де-факто оккупацию, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал присутствие войск НАТО угрозой.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года, оправдывая свои действия защитой русскоязычного населения от «геноцида».