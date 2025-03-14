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Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной территориториальные вопросы

14 марта 2025 10:13
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По словам советника американского лидера Майка Уолтца, на переговорах по разрешению конфликта были рассмотрены территориальные вопросы, роль европейских сил в Украине, освоение недр и судьба русскоговорящих регионов, в том числе Донбасса. Об этом пишет РИА Новости.

Уолтц: США обсуждают с РФ и Украиной территориториальные вопросы-1

Фото: pixabay

СВР России рассматривает возможное размещение «миротворцев» в Украине как де-факто оккупацию, а глава МИД РФ Сергей Лавров назвал присутствие войск НАТО угрозой.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года, оправдывая свои действия защитой русскоязычного населения от «геноцида».

# Международная политика

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