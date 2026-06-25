Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет. В мае количество безработных превысило 370 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на пятую часть больше, чем годом ранее. Общий уровень безработицы поднялся почти до 13 %, тогда как в 2025 году он составлял 10,5 %. Особенно остро проблема ощущается среди молодежи – без работы остается каждый четвертый. Экономика Финляндии переживает спад, и рынок труда продолжает сокращаться, из-за чего тысячи граждан остаются без заработка.