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Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет

25 июня 2026 07:03
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Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет. В мае количество безработных превысило 370 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безработица в Финляндии достигла рекордного уровня за последние 28 лет-2

Это на пятую часть больше, чем годом ранее. Общий уровень безработицы поднялся почти до 13 %, тогда как в 2025 году он составлял 10,5 %. Особенно остро проблема ощущается среди молодежи – без работы остается каждый четвертый. Экономика Финляндии переживает спад, и рынок труда продолжает сокращаться, из-за чего тысячи граждан остаются без заработка.

# Финляндия

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