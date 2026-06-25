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Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения

25 июня 2026 06:04
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Сразу два мощных землетрясения произошли почти одновременно у берегов Венесуэлы и Японии. Есть пострадавшие и первые данные о разрушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле подземные толчки магнитудой 7,1, по уточненным данным Геологической службы США – до 7,5, были зафиксированы недалеко от города Морон. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Частично разрушены жилые многоэтажки. В Каракасе обрушились как минимум два дома, есть погибшие – об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения-2

Люди остаются на улицах, опасаясь новых толчков. В стране введено чрезвычайное положение. После землетрясения метеорологическая служба США объявила угрозу цунами для Пуэрто-Рико и Американских Виргинских островов. 

Почти одновременно землетрясение магнитудой 6,9 произошло у побережья японской префектуры Иватэ. Толчки зафиксировали в Тихом океане. Власти Японии объявили угрозу цунами и начали мониторинг возможных последствий. 

По оценкам специалистов, землетрясение в Венесуэле может привести к многочисленным жертвам и масштабным разрушениям. 

Новые данные – в течение информационного дня. 

# Землетрясение # Землетрясение в Японии

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