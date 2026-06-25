Венесуэлу и Японию почти одновременно потрясли мощные землетрясения

Сразу два мощных землетрясения произошли почти одновременно у берегов Венесуэлы и Японии. Есть пострадавшие и первые данные о разрушениях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венесуэле подземные толчки магнитудой 7,1, по уточненным данным Геологической службы США – до 7,5, были зафиксированы недалеко от города Морон. Очаг залегал на глубине около 10 километров. Частично разрушены жилые многоэтажки. В Каракасе обрушились как минимум два дома, есть погибшие – об этом сообщает корреспондент РИА Новости.