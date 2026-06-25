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В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи

25 июня 2026 06:14
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В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи. По данным института общественного здоровья, почти каждый пятый молодой немец уже пробовал запрещенные вещества – против 13 % два года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии зафиксирован рост наркопотребления среди молодежи-2

Среди юношей доля достигает четверти, в целом среди подростков число потребителей увеличилось почти вдвое. Уполномоченный правительства связывает тенденцию с упрощением доступа к наркотикам. Ранее исследования также выявили рост числа курящих несовершеннолетних – каждый десятый в возрасте до 17 пробовал сигареты или использовал электронные устройства.

# Германия # Наркотики

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