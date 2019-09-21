В Москве +7, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 23 по 29 сентября

В Париже синоптики обещают переменную облачность, без осадков и +20. На три градуса прохладнее и сплошная облачность в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме ожидается +24 и дожди. В Мадриде прогнозируют +19 и переменную облачность. Тот же климатический расклад в Софии. На один пункт теплее в Анкаре, ясно и без осадков.

В Афинах в начале недели ожидается +26. В Риге прогнозируют +12 и переменная облачность. В Вильнюсе обещают дождь и +11. Переменная облачность и +17 будет в Варшаве.