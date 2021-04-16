Беспорядки в Греции. В Салониках участников студенческой акции обстреляли светошумовыми гранатами

Тысячи человек вышли на улицы города, выступая против законопроекта об изменении системы высшего образования. Массовые митинги по этой причине не утихают в Греции с 2020 года. Скандальный документ среди прочего позволяет полиции патрулировать кампусы. По мнению студентов, это ограничит свободу слова, а также отменит независимость университетов.