Беспорядки в Греции. В Салониках участников студенческой акции обстреляли светошумовыми гранатами

Новости Греции. Жестким разгоном завершилась студенческая акция протеста в Салониках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Жестким разгоном завершилась студенческая акция протеста в Салониках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи человек вышли на улицы города, выступая против законопроекта об изменении системы высшего образования. Массовые митинги по этой причине не утихают в Греции с 2020 года. Скандальный документ среди прочего позволяет полиции патрулировать кампусы. По мнению студентов, это ограничит свободу слова, а также отменит независимость университетов.
Группа агрессивно настроенных демонстрантов бросала в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие и задержанные.