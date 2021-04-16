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Беспорядки в Греции. В Салониках участников студенческой акции обстреляли светошумовыми гранатами

16 апреля 2021 13:38
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Новости Греции. Жестким разгоном завершилась студенческая акция протеста в Салониках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспорядки в Греции. В Салониках участников студенческой акции обстреляли светошумовыми гранатами-1

Тысячи человек вышли на улицы города, выступая против законопроекта об изменении системы высшего образования. Массовые митинги по этой причине не утихают в Греции с 2020 года. Скандальный документ среди прочего позволяет полиции патрулировать кампусы. По мнению студентов, это ограничит свободу слова, а также отменит независимость университетов.

Беспорядки в Греции. В Салониках участников студенческой акции обстреляли светошумовыми гранатами-4

Группа агрессивно настроенных демонстрантов бросала в правоохранителей бутылки с зажигательной смесью, камни и другие предметы. В ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Есть пострадавшие и задержанные.

# Массовые беспорядки в Греции # Фотофакт

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