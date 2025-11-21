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Бесплатную медицину в Латвии обеспечат только местным

21 ноября 2025 07:38
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Бесплатную медицину в Латвии обеспечат только местным. Так, с 2026 года государственные медуслуги будут предоставляться лишь социально застрахованным и официально зарегистрированным в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для иностранцев бесплатная помощь фактически прекращается. Исключения сохраняются лишь для отдельных защищенных категорий – новорожденных, пенсионеров, студентов из стран ЕС и других групп. Правительство уже одобрило соответствующие поправки к закону о финансировании здравоохранения. Реформа проводится на фоне низких показателей латвийского медобслуживания. Страна остается в числе наименее готовых в ЕС к современным рискам для здоровья.

# Международная политика # Новости Латвии

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