Бесплатную медицину в Латвии обеспечат только местным. Так, с 2026 года государственные медуслуги будут предоставляться лишь социально застрахованным и официально зарегистрированным в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для иностранцев бесплатная помощь фактически прекращается. Исключения сохраняются лишь для отдельных защищенных категорий – новорожденных, пенсионеров, студентов из стран ЕС и других групп. Правительство уже одобрило соответствующие поправки к закону о финансировании здравоохранения. Реформа проводится на фоне низких показателей латвийского медобслуживания. Страна остается в числе наименее готовых в ЕС к современным рискам для здоровья.