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Наводнения и оползни унесли жизни более 40 человек во Вьетнаме

21 ноября 2025 06:25
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41 человек погиб в центральной части Вьетнама из-за наводнений и оползней, вызванных продолжительными ливнями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще девять числятся пропавшими без вести.

Больше всего от удара стихии пострадали провинции Даклак и Кханьхоа. Там вода уничтожила свыше 10 тысяч гектаров сельхозугодий и привела к гибели 30 тысяч голов скота. Затоплено свыше 52 тысяч домов. Наводнение также охватило несколько районов в курортных городах Дананг и Нячанг. Сотни туристов не могут выбраться из отелей из-за размытых дорог – людей на резиновых лодках эвакуируют спасатели.

# Природные катаклизмы

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