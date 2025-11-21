В Чикаго фиксируется рост напряжённости на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции США

В рамках операции, которая длится уже два месяца, арестовано более 3 тысячи человек. Чтобы не Нервировать население, федеральные агенты передвигаются по городу на автомобилях без опознавательных знаков. Основные операции проходят в общинах выходцев из стран Латинской Америки, однако затрагивают они и легальных жителей. Сообщается о случаях применения силы. По данным СМИ, рейды проводятся в разных районах Чикаго в рамках исполнения решений Белого дома.