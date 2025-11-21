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В Чикаго фиксируется рост напряжённости на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции США

21 ноября 2025 06:32
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В Чикаго фиксируется рост напряженности на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Чикаго фиксируется рост напряжённости на фоне рейдов иммиграционной и таможенной полиции США-2

В рамках операции, которая длится уже два месяца, арестовано более 3 тысячи человек. Чтобы не Нервировать население, федеральные агенты передвигаются по городу на автомобилях без опознавательных знаков. Основные операции проходят в общинах выходцев из стран Латинской Америки, однако затрагивают они и легальных жителей. Сообщается о случаях применения силы. По данным СМИ, рейды проводятся в разных районах Чикаго в рамках исполнения решений Белого дома.

# Международная политика

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