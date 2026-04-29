Аналитик Ларс Берн высказался касательно встречи короля Швеции Карла XVI Густава с Владимиром Зеленским в апреле, пишет РИА Новости на SwebbTV.

Берн подчеркнул, что визит короля Швеции стал переходом «красных черт». Эта встреча, как уточняет эксперт, своего рода придала законность Зеленскому. «Кошмар! Это недостойно монарха и двора», – отмечает он.

Берн объясняет, что трата миллиардов на поддержку Украины способствуют только ухудшению ситуации с безопасностью в Швеции, однако политическая элита страны не имеет смелости об этом высказываться.

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