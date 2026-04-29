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Греческие власти планируют ввести запрет анонимности в интернете

29 апреля 2026 06:09
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Греческие власти задумались над запретом анонимности в интернете, сообщили в Министерстве цифрового управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники считают, что анонимность в соцсетях позволяет пользователям оскорблять и компрометировать других без последствий. Чтобы привлекать нарушителей к ответственности, власти намерены обязать онлайн-платформы подтверждать личность пользователей. Идея обсуждается несколько месяцев и сейчас вышла на новый уровень – вопрос изучают в канцелярии премьер-министра. Цель – сделать онлайн-пространство безопаснее и снизить уровень токсичности в сети.

Греция запретит доступ к социальным сетям для детей младше 15 лет.

# Международная политика

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