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Всемирный банк ожидает роста цен на энергоносители на 24%

29 апреля 2026 06:43
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По данным Всемирного банка, в 2026 году цены на топливо могут подняться на 24 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина в военном конфликте в Иране.

Из-за атак на объекты энергетики и ограничения судоходства, в регионе возник крупнейший нефтяной кризис. Поставки сырья сократились примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Даже после завершения конфликта потребуется время, чтобы восстановить прежний объем. Авторы отчета рассчитывают, что самые серьезные перебои в поставках завершатся уже в мае, а к концу года трафик через Ормузский пролив вернется к довоенным показателям. Однако последствия кризиса неизбежно отразятся на мировой экономике.

В Литве цены на коммунальные услуги могут вырасти еще на 20-25%.

# Международная политика

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