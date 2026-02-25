Бербок: Вашингтон хотел убрать из резолюции по Украине пункт о «справедливом мире»

По словам председателя ГА ООН Анналены Бербок, представители США хотели убрать из антироссийской резолюции по Украине пункты о надобности «справедливого мира». Об этом пишет ТАСС.

Бербок указала, что Вашингтон до текущего момента голосовал «за эту резолюцию» и воздержался первый раз. Как она отмечает, теперь ей «нужно как-то «переварить» действия представителей США, «сознательно» вычеркнувших из проекта документа некоторые антироссийские призывы.

За подготовленный украинской стороной документ отдали голоса 107 стран, против – 12, включая РФ, Беларусь, Иран и КНДР. Среди воздержавшихся – 51 государство, в числе которых Армения, Бразилия, Венгрия, Казахстан, Сербия, США и Узбекистан.

Резолюции ГА ООН не имеют юридически обязывающей силы.

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