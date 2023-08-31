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Бен Уоллес подал в отставку. В Британии новый министр обороны

31 августа 2023 11:58
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Новости Великобритании. В Британии новый министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту.

Бен Уоллес подал в отставку. В Британии новый министр обороны-1

В своем обращении к правительству он пообещал и дальше оказывать постоянную поддержку Королевству, а также отметил уважение мировой общественности к стране после масштабной помощи Украине. В ответном тексте премьер Британии также отметил «исключительно важную роль» Уоллеса в этом вопросе.

Бен Уоллес подал в отставку. В Британии новый министр обороны-4

Тем не менее замену ему Сунак нашел довольно быстро. Новым минобром назначен Грант Шаппс. Ранее он возглавлял Министерство энергетической безопасности и углеродной нейтральности.

# Международная политика # Бен Уоллес # Грант Шаппс # Риши Сунак # Новости Великобритании # Фотофакт

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