Бен Уоллес подал в отставку. В Британии новый министр обороны

Новости Великобритании. В Британии новый министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бен Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту.

В своем обращении к правительству он пообещал и дальше оказывать постоянную поддержку Королевству, а также отметил уважение мировой общественности к стране после масштабной помощи Украине. В ответном тексте премьер Британии также отметил «исключительно важную роль» Уоллеса в этом вопросе.