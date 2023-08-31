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Пожар в Йоханнесбурге. Число погибших в заброшенном здании возросло до 73

31 августа 2023 11:53
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Новости ЮАР. До 73 возросло число погибших в результате пожара в Йоханнесбурге. Еще более 50 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в Йоханнесбурге. Число погибших в заброшенном здании возросло до 73-1

Сгорело заброшенное здание, в котором обитали бездомные. Количество погибших не окончательное. Всего в пятиэтажке в момент трагедии могли находиться 200 человек. Экстренные службы продолжают работу на месте случившегося. Подробностей пока немного.

Пожар в Йоханнесбурге. Число погибших в заброшенном здании возросло до 73-4

Известно, что возгорание началось ночью. Причины пожара пока не установлены. Пострадавшие в основном получили отравление дымом. Все они доставлены в больницы.

# Пожар # Новости ЮАР # Фотофакт

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