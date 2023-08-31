Пожар в Йоханнесбурге. Число погибших в заброшенном здании возросло до 73

Новости ЮАР. До 73 возросло число погибших в результате пожара в Йоханнесбурге. Еще более 50 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сгорело заброшенное здание, в котором обитали бездомные. Количество погибших не окончательное. Всего в пятиэтажке в момент трагедии могли находиться 200 человек. Экстренные службы продолжают работу на месте случившегося. Подробностей пока немного.