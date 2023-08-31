В районе Купянска возросли случаи среди украинских бойцов, которые причиняют себе увечья, чтобы их не отправили в горячие точки военных действий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что в украинских формированиях участились случаи самострелов и другого причинения вреда здоровью. Таким образом военные ВСУ стремятся попасть в госпитали, а не в центр боевых действий. По словам источника, военнопленные признаются, что бойцы ВСУ просят сослуживцев за оплату нанести им увечья, чтобы не быть отправленными на передовые позиции.

Ранее сообщалось, что украинская сторона начала контрнаступательную операцию сразу на нескольких направлениях 4 июня. По информации Минобороны РФ, за это время ВСУ не показали успеха ни на одном из них. Вооруженные силы Украины несут серьезные потери в живой силе и технике.