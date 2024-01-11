Белый дом поддерживает закон конфискации российских активов

По данным Bloomberg, Белый дом заявил о готовности оказать поддержку законопроекту, позволяющему арестовать замороженные российские средства и передать их Украине.Об этом пишет РИА Новости.

Это решение было сделано после блокирования республиканцами в Конгрессе другого пакета помощи для Украины.

Законопроект был представлен сенаторами в июне 2023 года. Однако Белый дом хочет скоординировать свои шаги с другими странами G7, чтобы свести к минимуму риск потери доверительных отношений с иностранными инвесторами.

С момента старта спецоперации в Украине страны ЕС и G7 заморозили почти половину валютных резервов России, которые составляют около 300 миллиардов евро. Большинство этих средств, около 200 миллиардов евро, хранятся в ЕС.

В декабре директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва ответит симметрично на любые действия Запада по конфискации активов.