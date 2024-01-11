США, вероятно, будут вынуждены увеличить объем оружия для Финляндии, чтобы усилить границу НАТО с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего аналитика Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.

Она полагает, что Финляндия получит от США 64 истребителя F-35A и, может быть, тяжелую бронированную технику, включая танки M1A1 Abrams. Это объясняется большой протяженностью ее границы с Россией.

В то время как Москва подвергает страны НАТО критике за их агрессивную политику и желание расширять свое военное присутствие на востоке.

