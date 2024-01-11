Прямой эфир

Финляндия получит много оружия от США для укрепления границы с РФ

11 января 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

США, вероятно, будут вынуждены увеличить объем оружия для Финляндии, чтобы усилить границу НАТО с РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего аналитика Лексингтонского института Сара Уайт в статье для американского портала RealClearDefence.

Она полагает, что Финляндия получит от США 64 истребителя F-35A и, может быть, тяжелую бронированную технику, включая танки M1A1 Abrams. Это объясняется большой протяженностью ее границы с Россией.

В то время как Москва подвергает страны НАТО критике за их агрессивную политику и желание расширять свое военное присутствие на востоке.
 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп раскритиковал Байдена, назвав Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми
11 января 2024 07:34

Трамп раскритиковал Байдена, назвав Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми

Забастовка полицейских в Папуа – Новой Гвинее вызвала массовые беспорядки и грабежи
11 января 2024 07:34

Забастовка полицейских в Папуа – Новой Гвинее вызвала массовые беспорядки и грабежи

В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясений
11 января 2024 07:32

В Японии продолжаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясений