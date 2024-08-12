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Белый дом не оставляет попыток свергнуть Мадуро

12 августа 2024 11:49
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Американские власти под предлогом демократии продолжают вмешиваться во внутренние дела государств. Не разобравшись в собственных проблемах, Вашингтон думает, что может учить других, как нужно правильно жить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый дом не оставляет попыток свергнуть Мадуро-1

После всех попыток саботировать президентские выборы в Венесуэле Соединенные Штаты пытаются свергнуть законно избранного Николаса Мадуро. Теперь они предлагают ему амнистию по собственным же обвинениям в обмен на отказ от власти. Также Белый дом пообещал не экстрадировать его, назвав свои действия шагом к урегулированию конфликта. Но пресловутая американская дипломатия под видом защиты венесуэльского народа пытается пролоббировать собственные интересы и заполучить ресурсы Каракаса.

Однако жители страны сделали свой выбор во время голосования, и заграничные провокации никак не смогут привести Венесуэлу к очередной цветной революции, сделанной по заказу Вашингтона.

# Выборы в Венесуэле # Николас Мадуро

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