На фоне гигантских закупок вооружения и постоянных военных учений литовские власти стали психологически подготавливать граждан к войне. По задумке мэрии Вильнюса, жителям столицы будут раздавать листовки о действиях населения в случае боевых столкновений или других кризисных моментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городском управлении инициативу объяснили ухудшением ситуации в приграничных районах и увеличением напряженности между Минском и Вильнюсом. На 24 страницах брошюры власти хотят рассказать горожанам основные действия при начале активной фазы конфликта.

Всего планируется раздать около 200 тысяч экземпляров инструкций, что в очередной раз будет покрываться за счет простых граждан. По данным местных СМИ, литовские власти возьмут несколько сотен тысяч евро из бюджетных денег.