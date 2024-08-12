Прямой эфир

Литовские власти стали подготавливать население к войне

12 августа 2024 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне гигантских закупок вооружения и постоянных военных учений литовские власти стали психологически подготавливать граждан к войне. По задумке мэрии Вильнюса, жителям столицы будут раздавать листовки о действиях населения в случае боевых столкновений или других кризисных моментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовские власти стали подготавливать население к войне-1

В городском управлении инициативу объяснили ухудшением ситуации в приграничных районах и увеличением напряженности между Минском и Вильнюсом. На 24 страницах брошюры власти хотят рассказать горожанам основные действия при начале активной фазы конфликта.

Всего планируется раздать около 200 тысяч экземпляров инструкций, что в очередной раз будет покрываться за счет простых граждан. По данным местных СМИ, литовские власти возьмут несколько сотен тысяч евро из бюджетных денег.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Смирнов: В Курской области жителей Беловского района эвакуируют
12 августа 2024 10:56

Смирнов: В Курской области жителей Беловского района эвакуируют

МИД Китая прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область
12 августа 2024 10:45

МИД Китая прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

США направят атомную подлодку на Ближний Восток из-за Израиля
12 августа 2024 10:16

США направят атомную подлодку на Ближний Восток из-за Израиля