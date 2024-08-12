Смирнов: В Курской области жителей Беловского района эвакуируют

Оперативный штаб Курской области принял решении об организации эвакуации жителей Беловского района, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов. Об этом пишет РИА Новости.

Он дал поручение региональному Минтрансу приготовить транспорт для проведения работ по эвакуации и оповестить жителей о возможности выезда.

Содействие в эвакуации окажут дружинники центра «Патриот». Смирнов призывает жителей следовать советам властей и доверять только официально известным источникам информации.

6 августа отряды ВСУ попытались захватить часть территории в Суджанском районе Курской области, но их наступление было остановлено.

Глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что операция закончится поражением противника и выходом на государственную границу.