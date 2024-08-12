Китай призвал не допускать роста напряженности и проявлений провокаций в Курской области в связи с сообщением о конфликте между российскими Вооруженными силами и частями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ пытались захватить часть территории в Курской области, но их продвижение было остановлено, и выразил убежденность в победе над противником и охране госграницы. Китай подчеркнул важность снятия напряженности и поддержания связи с международным сообществом для разрешения кризиса.

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим наносит беспорядочные обстрелы, в том числе по гражданским объектам.

Расследованием нападений ВСУ, включая случаи терактов и убийств, занимается Следственный комитет России. Для безопасности граждан в Курской, Белгородской и Брянской областях действует особый режим, известный как КТО.