Белый дом хочет подтолкнуть РФ к приемлемым для Украины переговорам

Первый заместитель помощника президента США на национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Америка намеревается привести РФ к переговорному процессу на благоприятных для Киева условиях к концу 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что США хотят поставить Россию перед дилеммой: или согласиться на переговоры, устраивающие украинскую сторону и основанные на Уставе ООН, или же столкнуться с более сильной Украиной, поддерживаемой американской и европейской промышленностью.

При этом Файнер осудил обстрелы ВСУ территории России и отметил, что у Вашингтона нет никакой договоренности по поводу этих действий. В свою очередь, Москва утверждает, что военная помощь Запада Украине только усугубляет конфликт.