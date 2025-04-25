В ЕС обсуждают возврат к обязательной военной службе

В условиях растущей геополитической нестабильности в Европе и других регионах мира начали обсуждать возврат к обязательной военной службе. Польша стала одной из самых активных стран – участниц дебатов на эту тему, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Дональд Туск представил парламенту план военной подготовки всех взрослых мужчин. Правительство собирается довести численность армии до 500 тысяч человек с учетом резервистов. Аналогичная ситуация в Германии. Решения Варшавы и Берлина приняты в ответ на растущую обеспокоенность войной в Украине и призывы американского лидера Дональда Трампа к странам НАТО больше тратить на оборону.