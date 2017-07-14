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В Германии судят кошку, которая укусила женщину

14 июля 2017 10:27
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Новости Германии. Необычное дело рассматривается в немецком городе Ингольштадт. На скамье подсудимых – кошка. По закону вход в здания судов с домашними животными в Германии воспрещен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот случай стал исключением.

В Германии судят кошку, которая укусила женщину-1

Дело в том, что животное укусило женщину. И теперь та требует возместить ей затраты на медуслуги и моральную компенсацию. Хозяйка питомца утверждает, что у кошки покладистый характер и она не могла причинить вред человеку. Так как показания расходятся, судья лично решила изучить нрав животного и вызвала его на заседание.

# Человек и животные

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