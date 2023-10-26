Более 114 млн человек покинули свои дома из-за войн и насилия – ООН

Более 114 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войн и насилия. Данные приводит Организация Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там отмечают, что из-за конфликтов в основном страдают ни в чем не повинные мирные жители. При этом международное сообщество не способно вооруженные противостояния предотвращать. В ООН призвали объединить усилия, чтобы положить конец смертоносным противоборствам и позволить беженцам вернуться домой.