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Более 114 млн человек покинули свои дома из-за войн и насилия – ООН

26 октября 2023 20:00
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Более 114 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войн и насилия. Данные приводит Организация Объединенных Наций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 114 млн человек покинули свои дома из-за войн и насилия – ООН-1

Там отмечают, что из-за конфликтов в основном страдают ни в чем не повинные мирные жители. При этом международное сообщество не способно вооруженные противостояния предотвращать. В ООН призвали объединить усилия, чтобы положить конец смертоносным противоборствам и позволить беженцам вернуться домой.

# ООН # Фотофакт

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