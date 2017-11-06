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Бельгийский суд отпустил Карлеса Пучдемона под подписку о невыезде

06 ноября 2017 16:39
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Новости Бельгии. Бельгийский суд отпустил экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших каталонских министров, ранее заключенных под стражу. Как сообщается, судья не увидел причины держать экс-чиновников под арестом и освободил их под подписку о невыезде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пучдемон с соратниками сдались в полицию в Бельгии после того как Мадрид выдал общеевропейский ордер на их арест. В Испании всем пятерым грозит срок от 30 до 50 лет. Им предъявлены обвинения в мятеже, подрывной деятельности и растрате госсредств.

# Протесты в Испании

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