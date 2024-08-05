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2 человека погибли при сходе оползня в Китае

05 августа 2024 06:47
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Два человека стали жертвами оползня в провинции Сычуань в центральной части Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 человека погибли при сходе оползня в Китае-1

Земля и камни снесли мост на автомагистрали и уничтожили деревню. 17 человек считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействовано несколько сотен специалистов и десятки единиц техники. Более 300 местных жителей эвакуированы.

# Природные катаклизмы # Новости Китая

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