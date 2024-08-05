2 человека погибли при сходе оползня в Китае

Два человека стали жертвами оползня в провинции Сычуань в центральной части Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Земля и камни снесли мост на автомагистрали и уничтожили деревню. 17 человек считаются пропавшими без вести. В поисково-спасательной операции задействовано несколько сотен специалистов и десятки единиц техники. Более 300 местных жителей эвакуированы.