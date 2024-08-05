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Американцы опасаются, что у властей не хватит денег на их пенсии

05 августа 2024 07:19
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Большинство американцев опасаются, что в бюджете не хватит денег на их пенсии. 72 % опрошенных считают, что в течение их жизни средства социального страхования закончатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы опасаются, что у властей не хватит денег на их пенсии-1

Люди не верят, что в фонд, из которого выплачиваются пособия, будет поступать достаточно денег. По оценке специалистов, нынешних средств хватит только до 2033 года.

# Экономический кризис # Новости США

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