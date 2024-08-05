Американцы опасаются, что у властей не хватит денег на их пенсии

Большинство американцев опасаются, что в бюджете не хватит денег на их пенсии. 72 % опрошенных считают, что в течение их жизни средства социального страхования закончатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не верят, что в фонд, из которого выплачиваются пособия, будет поступать достаточно денег. По оценке специалистов, нынешних средств хватит только до 2033 года.