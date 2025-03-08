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Беларусь направит гуманитарную помощь Кубе

08 марта 2025 10:52
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Беларусь направит гуманитарную помощь Кубе. Соответствующее постановление Совмина опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь направит гуманитарную помощь Кубе-2

Общая сумма гумгрузов составит около 750 тысяч рублей. Всего в перечне насчитывается 13 позиций. В том числе сухое молоко, мясные консервы и лекарственные средства. В оказании помощи примут участие МЧС, Минздрав, Минфин и Витебский облисполком. Отметим, для нашей страны такая практика не является новой. Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь другим странам. Более чем за 25 лет грузы направляли 86 раз в 34 государства.

# Беларусь-Куба

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