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Трамп начал оказывать давление на Россию из-за Украины – The Hill

08 марта 2025 10:12
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Со стороны президента США Дональда Трампа начало оказываться некоторое давление на Российскую Федерацию, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Трамп начал оказывать давление на Россию из-за Украины – The Hill-1

Заявление американского лидера было сделано в преддверии встречи в Саудовской Аравии членов администрации Трампа с чиновниками из Украины для обсуждения путей завершения боевых действий, пишет автор статьи. При этом Киеву Трамп дал понять, что поддержка Украины со стороны Вашингтона будет прекращена, если украинская сторона не откажется от остановки конфликта.

Трамп также отметил, что взаимодействие с Киевом труднее, нежели с Москвой.

# Международная политика # Дональд Трамп

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