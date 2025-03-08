Трамп начал оказывать давление на Россию из-за Украины – The Hill

Со стороны президента США Дональда Трампа начало оказываться некоторое давление на Российскую Федерацию, пишет РИА Новости со ссылкой на издание The Hill.

Заявление американского лидера было сделано в преддверии встречи в Саудовской Аравии членов администрации Трампа с чиновниками из Украины для обсуждения путей завершения боевых действий, пишет автор статьи. При этом Киеву Трамп дал понять, что поддержка Украины со стороны Вашингтона будет прекращена, если украинская сторона не откажется от остановки конфликта.

Трамп также отметил, что взаимодействие с Киевом труднее, нежели с Москвой.