Моравецкий: Зеленский просчитался, думая, что Трамп не станет президентом США

По словам бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, президент Украины предполагал, что Дональд Трамп не станет президентом США, пишет РИА Новости.

Зеленский, как отмечает Моравецкий, «сделал ставку не на того игрока», поддержав Джо Байдена, а после Камалу Харрис.

Очевидным является тот факт, что без поддержки Вашингтона Украина независимой быть не может, и Зеленский «просчитался», подчеркивает экс-премьер.