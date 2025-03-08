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Моравецкий: Зеленский просчитался, думая, что Трамп не станет президентом США

08 марта 2025 10:50
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По словам бывшего премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, президент Украины предполагал, что Дональд Трамп не станет президентом США, пишет РИА Новости.

Моравецкий: Зеленский просчитался, думая, что Трамп не станет президентом США-1

Фото: Pinterest

Зеленский, как отмечает Моравецкий, «сделал ставку не на того игрока», поддержав Джо Байдена, а после Камалу Харрис.

Очевидным является тот факт, что без поддержки Вашингтона Украина независимой быть не может, и Зеленский «просчитался», подчеркивает экс-премьер.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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