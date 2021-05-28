Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии, набрав 95,1% голосов

Новости Сирии. На президентских выборах в Сирии победу одержал действующий глава государства. Башар Асад получил более 95 % голосов избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, сирийский лидер, который находится у власти с 2000 года, будет руководить страной еще семь лет.

Поблагодарив жителей за поддержку, Асад заявил, что в истории Сирии начинается новый этап. На улицах многих городов страны состоялись праздничные шествия. Небо окрасил красочный салют. Александр Лукашенко от себя лично и от имени белорусского народа поздравил Башара Асада с переизбранием на должность.

Меж тем Евросоюз ожидаемо не признал результаты этих выборов. С заявлениями о том, что они не свободные и не справедливые, коллективный Запад начал выступать еще до начала голосования.