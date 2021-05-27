​Башар Асад лидирует на президентских выборах в Сирии

Новости Сирии. Башар Асад лидирует на выборах президента в Сирии. Остальные соперники существенно отстают от него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сирии. Башар Асад лидирует на выборах президента в Сирии. Остальные соперники существенно отстают от него, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В голосовании приняли участие 80 % населения. Из-за очень высокой явки пришлось продлить голосование на пять часов и направить на избирательные участки дополнительные урны.
Выборы прошли без происшествий и при участии международных наблюдателей. К слову, президента сирийцы выбирают сроком на семь лет. Башар Асад находится у власти с 2000 года.