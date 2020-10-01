Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?

Мировое сообщество продолжает следить за развитием событий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировое сообщество продолжает следить за развитием событий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на многочисленные призывы прекратить бои и кровопролитие, лидеры Армении и Азербайджана, похоже, не собираются садиться за стол переговоров, предпочитая общаться по средствам залпов артиллерии.
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На фоне пятого дня ожесточенных боев в Баку и Ереване у призывных пунктов выстраиваются очереди из добровольцев. Мужчины готовы ехать на фронт, чтобы защищать свои страны.
Однако эксперты убеждены: решить давний спор с помощью оружия не получится. Итогом таких действий станут лишь разруха и человеческие жертвы. Стороны уже заявляют о большом числе погибших и раненых.
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