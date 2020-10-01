Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?

Мировое сообщество продолжает следить за развитием событий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на многочисленные призывы прекратить бои и кровопролитие, лидеры Армении и Азербайджана, похоже, не собираются садиться за стол переговоров, предпочитая общаться по средствам залпов артиллерии. Житель Нагорного Карабаха: моя 9-летняя дочь убита, мой маленький мальчик серьёзно ранен, моя жена в больнице