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Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?

01 октября 2020 08:42
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Мировое сообщество продолжает следить за развитием событий в Нагорном Карабахе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?-1

Несмотря на многочисленные призывы прекратить бои и кровопролитие, лидеры Армении и Азербайджана, похоже, не собираются садиться за стол переговоров, предпочитая общаться по средствам залпов артиллерии.  

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Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?-4

На фоне пятого дня ожесточенных боев в Баку и Ереване у призывных пунктов выстраиваются очереди из добровольцев. Мужчины готовы ехать на фронт, чтобы защищать свои страны.  

Баку и Ереван не собираются садиться за стол переговоров?-7

Однако эксперты убеждены: решить давний спор с помощью оружия не получится. Итогом таких действий станут лишь разруха и человеческие жертвы. Стороны уже заявляют о большом числе погибших и раненых.  

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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