Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн считает, что российские успехи на фронте могут подвигнуть страны Запада на проведение переговоров, пишет РИА Новости.

Макговерн критически оценивает администрацию президента США Джо Байдена за отказ дать возможность режиму Зеленского договориться с Москвой. Аналитик высказывает предположение, что через две-три недели, когда Российские войска окажутся на другом берегу Днепра, президент РФ Путин может обратиться к Западу с предложением о проведении переговоров и оценить эффект от действий.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против замораживания украинского конфликта и отверг возможность его завершения на условиях России, подтвердив поддержку Альянсом киевского режима.