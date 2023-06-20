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Подполковник США Дэвис заявил об освобождении Харькова и Одессы после уничтожения ВСУ

20 июня 2023 09:36
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Российская армия после разгрома частей Вооруженных сил Украины освободит Одессу и Харьков. Об этом заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис, пишет РИА Новости.

Дэвис отмечает, что после того как украинские наступательные силы будут разгромлены, войска РФ проведут контрудар, а Украина не будет в состоянии им сопротивляться. В этом случае появляется риск потери Харькова, Одессы или обоих городов. Эксперт обращает внимание, что боевая выучка украинцев, вопреки помощи западных стран, не приносит результатов из-за повторяющихся одних и тех же ошибок, которые привели к разгромам их Вооруженных сил.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что успехи российских войск на поле боя могут подтолкнуть Запад к переговорам с Москвой.

# Международная политика

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