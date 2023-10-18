Байден встретился с премьером Израиля и напомнил, что страна может рассчитывать на поддержку США

К ситуации на Ближнем Востоке. Сегодня с премьер-министром Израиля встретился глава Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Джо Байден выразил солидарность с еврейским народом и напомнил, что страна может и дальше рассчитывать на помощь Вашингтона.

Впрочем, громкие заявления звучали не только со стороны гостя. Нетаньяху также заверил, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа. Не обошли стороной лидеры и ракетный удар по больнице в анклаве, который стал беспрецедентным по своей жестокости и цинизму. В трагедии, которая унесла жизни более 800 человек, виновна «другая сторона». Разделяет позицию Израиля Байден.

А вот арабские страны возложили вину за случившееся на еврейское государство. Более того, ряд экспертов считает, что удар был нанесен американской авиабомбой. Сегодня в разных странах Ближнего Востока прошли серии митингов в поддержку палестинцев, пострадавших в результате атаки. Участники шествий в Иордании, Тунисе, Ливане, Турции осудили удар по мирному населению. Всего же с момента эскалации палестино-израильского конфликта прошло уже 11 дней. Его жертвами стали свыше 4 000 человек.