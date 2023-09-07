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Байден внезапно сбежал с церемонии награждения ветеранов США

07 сентября 2023 07:59
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Президент США Джо Байден подвергся осуждению за неуважительное поведение по отношению к ветеранам в связи с тем, что он ушел с церемонии чествования в Белом доме, сообщает New York Post.

Глава Белого дома покинул мероприятие после того, как удостоил наградой 81-летнего отставного капитана Ларри Тейлора, не дожидаясь завершающей молитвы. Бывший морской котик Шон Райан отметил, что американский президент демонстрирует постоянное неуважение к людям. Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.

# Курьезы # Джо Байден

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