Байден внезапно сбежал с церемонии награждения ветеранов США

Президент США Джо Байден подвергся осуждению за неуважительное поведение по отношению к ветеранам в связи с тем, что он ушел с церемонии чествования в Белом доме, сообщает New York Post.

Глава Белого дома покинул мероприятие после того, как удостоил наградой 81-летнего отставного капитана Ларри Тейлора, не дожидаясь завершающей молитвы. Бывший морской котик Шон Райан отметил, что американский президент демонстрирует постоянное неуважение к людям. Джо Байден, которому в этом году исполняется 81 год, стал самым пожилым президентом США в истории.