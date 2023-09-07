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Bloomberg: страны G20 согласовали общий подход по конфликту в Украине

07 сентября 2023 07:44
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Страны G20 договорились о едином подходе относительно конфликта в Украине, информирует Bloomberg, передает РИА Новости. Тем не менее сообщается, что с Россией компромисс пока не достигнут. 

Председательствующая в G20 Индия выдвинула проект заявления, в соответствии с которым российская военная операция не осуждается. Дискуссия по данному проекту затруднена тем, что представители России и Китая не хотят повторять формулировки, прозвучавшие ранее на саммите G20 в Индонезии. Как считает один из представителей ЕС, проект следует сделать более глубоким и продвинуться дальше.

# Международная политика

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