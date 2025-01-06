Байден сказал, что знает Путина уже больше 47 лет

Американский лидер Джо Байден заявил, что знает российского президента Владимира Путина уже более 47 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил об их первой встрече после избрания, хотя их единственная встреча в качестве президентов произошла в Женеве в июне 2021 года. В 1978 году Байден был сенатором, а Путин служил в КГБ СССР.