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Байден сказал, что знает Путина уже больше 47 лет

06 января 2025 09:40
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Американский лидер Джо Байден заявил, что знает российского президента Владимира Путина уже более 47 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Он напомнил об их первой встрече после избрания, хотя их единственная встреча в качестве президентов произошла в Женеве в июне 2021 года. В 1978 году Байден был сенатором, а Путин служил в КГБ СССР.

Байден сказал, что знает Путина уже больше 47 лет-1

Фото: pixabay

Он напомнил об их первой встрече после избрания, хотя их единственная встреча в качестве президентов произошла в Женеве в июне 2021 года. В 1978 году Байден был сенатором, а Путин служил в КГБ СССР.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже комментировал заявления Байдена, советуя спросить у самого Байдена, откуда он так долго знает Путина.

# Международная политика # Джо Байден # Дмитрий Песков

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