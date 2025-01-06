5-я и 110-я мотострелковые бригады сыграли важнейшую роль во взятии города, сильно укрепленного за последние десять лет украинскими военными. Противник понес большие потери: было потеряно 80 % живой силы (более 12 000 человек) и около 3 000 единиц вооружения и военной техники, включая танки.

Войска «Южной» группировки успешно взяли под свой контроль город Курахово в Донбассе, значительно нарушив логистику и техническое снабжение украинских вооруженных сил (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости.

За 2 месяца боев в районе Курахово ВСУ несли ежедневные потери убитыми и ранеными от 150 до 180 солдат. Для обороны города противник, состоявший из националистов, зарубежных наемников, артиллерии и танков, развернул 26 батальонов численностью более 15 000 человек.

С овладением Курахово российские войска получили контроль над оперативным пространством, что позволило ускорить взятие территории Донецкой Народной Республики.

Курахово – важный в оперативном отношении город, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска. Он находился под контролем ВСУ в течение самого длительного периода с момента овладения Угледара.