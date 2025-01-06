Весь регион практически парализован – Индиану накрыл снежный шторм

Самый мощный за десятилетие: снежный шторм накрыл Индиану. Национальная гвардия американского штата помогает оказавшимся в ловушке автомобилистам. По меньшей мере шестьсот водителей застряли только в Миссури, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь регион практически парализован. Выходить на улицу опасно. Гололедица, сильный ветер, порывы которого превышают 70 метров в секунду, и трескучий мороз напоминают не зимнюю сказку, а скорее январский апокалипсис. На дорогах сотни аварий, наблюдаются перебои с электричеством, жители рискуют остаться без отопления и связи. В зоне риска 60 миллионов человек. Прогнозируется, что уже сегодня буря переместится в долину Огайо и достигнет среднеатлантических штатов.