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Весь регион практически парализован – Индиану накрыл снежный шторм

06 января 2025 07:57
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Самый мощный за десятилетие: снежный шторм накрыл Индиану. Национальная гвардия американского штата помогает оказавшимся в ловушке автомобилистам. По меньшей мере шестьсот водителей застряли только в Миссури, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весь регион практически парализован – Индиану накрыл снежный шторм-2

Весь регион практически парализован. Выходить на улицу опасно. Гололедица, сильный ветер, порывы которого превышают 70 метров в секунду, и трескучий мороз напоминают не зимнюю сказку, а скорее январский апокалипсис. На дорогах сотни аварий, наблюдаются перебои с электричеством, жители рискуют остаться без отопления и связи. В зоне риска 60 миллионов человек. Прогнозируется, что уже сегодня буря переместится в долину Огайо и достигнет среднеатлантических штатов.

# Природные явления # Новости США

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