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Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе

06 января 2025 07:59
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Новый канцлер готовится вступить в должность уже на этой неделе. Кто именно возглавит правительство, пока держится в секрете. Известно лишь, что политик будет исполнять обязанности на время переходного периода, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый канцлер Австрии вступит в должность на этой неделе-2

Напомним, что Карл Нехаммер, который занимал этот пост ранее, 4 января попросил об отставке. Он заявил, что уйдет не только с должности канцлера, но и главы Народной партии. Виной тому – тотальный провал переговоров о формировании коалиционного правительства. Парламентские выборы в Австрии прошли еще в конце сентября. На них блок Нехаммера занял почетное второе место. И все это время политик пытался сформировать большинство, объединившись с конкурентами. Но примирения сторон так и не произошло, разногласия взяли верх, и коалиция не собралась.

# Новости Австрии

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