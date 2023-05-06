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Байден призвал не допустить Обаму на президентский пост США на следующих выборах

06 мая 2023 07:59
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Американский лидер Джо Байден оговорился и высказался с призывом не допустить победы Барака Обамы на следующих выборах. Эпизод случился во время интервью телеканалу MSNBC, пишет РИА Новости.  

По словам Байдена, нельзя позволить Обаме, занимавшему пост президента 4 года назад, одержать победу на следующих президентских выборах. На вопрос о том, что отличает его от предыдущего президента Дональда Трампа, американский лидер ответил: «Все».  

Обама занимал пост президента США с 2009 по 2017 годы и из-за того, что он отработал два полных срока, больше не может баллотироваться на президентский пост. При Обаме Байден был вице-президентом.  

# Международная политика # Джо Байден # Барак Обама # Дональд Трамп

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