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Байден допускает удар ВСУ по военным КНДР при пересечении границы Украины

30 октября 2024 09:00
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По мнению президента США Джо Байдена, ВС Украины могут осуществить удар по военным КНДР, если они зайдут в Украину, пишет РИА Новости.

В штаб-квартире Министерства обороны США заявили, что несколько тысяч военнослужащих КНДР якобы направлены на территорию Курской области. Всего же, по мнению Пентагона, в РФ находятся 10 000 солдат КНДР.

На веб-сайте Белого дома размещено интервью Байдена, где у американского лидера журналист спрашивает, надо ли украинцам «ударить в ответ». Действующий президент США ответил утвердительно: «если они зайдут на территорию Украины, да».

# Международная политика # Джо Байден

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