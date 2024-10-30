Байден допускает удар ВСУ по военным КНДР при пересечении границы Украины

По мнению президента США Джо Байдена, ВС Украины могут осуществить удар по военным КНДР, если они зайдут в Украину, пишет РИА Новости.

В штаб-квартире Министерства обороны США заявили, что несколько тысяч военнослужащих КНДР якобы направлены на территорию Курской области. Всего же, по мнению Пентагона, в РФ находятся 10 000 солдат КНДР.

На веб-сайте Белого дома размещено интервью Байдена, где у американского лидера журналист спрашивает, надо ли украинцам «ударить в ответ». Действующий президент США ответил утвердительно: «если они зайдут на территорию Украины, да».